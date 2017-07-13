Азаров: режим Порошенко будет свергнут

13.07.2017 12:38

Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, заявил о том, что режим Порошенко скоро будет свергнут, и это поможет вернуться ему в Украину. Как информирует replyua.net, об этом Азаров рассказал в интервью «Известиям».



«Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», отметил политик. По его словам, он давно хочет вернуться в Украину, и у него уже имеется несколько планов относительно дальнейшей политической карьеры. «Я думаю не о каких-то должностях, а о том, чтобы в Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований», подчеркнул бывший премьер.



Он считает, что легально сделать это сейчас не представляется возможным. Напомним, что пост премьера Азаров занимал с 2010 года, однако в 2014 году сразу после смены власти в Украине он уехал в Россию, где и проживает сейчас. В Украине против Азаров возбуждено несколько уголовных производств.