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Азаров: режим Порошенко будет свергнут
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, заявил о том, что режим Порошенко скоро будет свергнут, и это поможет вернуться ему в Украину. Как информирует replyua.net, об этом Азаров рассказал в интервью «Известиям».
«Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», отметил политик. По его словам, он давно хочет вернуться в Украину, и у него уже имеется несколько планов относительно дальнейшей политической карьеры. «Я думаю не о каких-то должностях, а о том, чтобы в Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований», подчеркнул бывший премьер.
Он считает, что легально сделать это сейчас не представляется возможным. Напомним, что пост премьера Азаров занимал с 2010 года, однако в 2014 году сразу после смены власти в Украине он уехал в Россию, где и проживает сейчас. В Украине против Азаров возбуждено несколько уголовных производств.
Теги: Украина, Донбасс, Николай Азаров, режим, власть, Порошенко
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