Чому Україні загрожує транспортна катастрофа

13.07.2017 15:00

Стало відомо, чому українські водії громадського транспорту тікають з країни

Постійні переробки і мізерна зарплата – такі основні причини невдоволення водіїв маршруток, автобусів і тролейбусів. За підсумком, водії намагаються знайти більш прибуткове місце роботи, за яким йдуть до Європи.

«Півроку тому мені запропонували роботу водієм автобуса в польському місті Вроцлав. Я відразу погодився, тим більше офіційне працевлаштування, хороша зарплата, і через три місяці отримав посвідку на проживання. Зараз намагаюся перевезти сюди сім’ю», – розповідає один з колишніх столичних водіїв.

За його словами, своєю новою роботою він задоволений, однак зазначає, що українців часто змушують переробляти. При цьому він підкреслює, що немотря на періодичні переробки, це не можна порівняти з тим, як переробляють в Україні.

HR-експерт сайту rabota.ua Тетяна Пашкіна зазначає, що в Європі середня зарплата, на яку можуть розраховувати українці, стартує від 1 тис. євро. Наприклад, в Польщі середня зарплата водія міського автобуса становить близько 1 тис. євро, на фурі – приблизно 2 тис. євро. У Німеччині – 1,5-3 тис. євро відповідно, стільки ж в Канаді та Іспанії.

“Самі поляки поїхали в Англію, Німеччину працювати, там зарплати в три рази вище, ніж в Польщі. Тому на українців попит великий. Людей приваблює можливість заробити – водієві міського автобуса платять 14 злотих на годину (98 грн). Наші водії намагаються працювати по 10-14 годин за зміну, щоб в місяць отримати більше 1 тис. євро. А якщо їх змушують дотримуватися норми – п’ятиденний робочий тиждень і восьмигодинний робочий день, – то вони навіть обурюються», – стверджує експерт.

Головна умова для прийому на роботу це дійсні водійські права та навчання. Навчання водієві обходиться приблизно в 4-5 тисяч гривень, цю суму доводиться викладати з власної кишені.

Нагадаємо, з 15 липня в Києві подорожчає проїзд у метро і всіх видах наземного транспорту – автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері та міській електричці. Метро коштуватиме 5 гривень, інші види транспорту – 4 гривні. Вартість разового квитка на міську електричку складе 7 гривень.

Після подорожчання проїзду в наземному громадському транспорті і в столичному метро кияни зможуть обміняти старі жетони і проїзні квитки до 31 серпня. Користуватися старими жетонами і квитками для проїзду городяни зможуть до 31 липня.

Джерело: Vesti