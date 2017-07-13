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Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
В пенсионной реформе, принятие которой находится в повестке дня Верховной рады, не учитываются интересы льготных категорий граждан. Об этом в комментарии ГолосUA сказал Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
По его словам, единственное, что поменялось, и не в лучшую сторону – это база расчета пенсий.
«Ранее базой расчета пенсий была минимальная заработная плата. Сейчас опираются на прожиточный минимум. Это похуже, так как минимальная зарплата в Украине выросла. А коэффициенты в формулах расчета используют без изменений. Соответственно, инвалиды в итоге могут получать на 200, максимум 400 гривен больше», - сказал Охрименко.
Он подчеркнул, что в пенсионной реформе не учтены вообще никакие претензии чернобыльцев, инвалидов и атошников относительно льгот.
Напомним, Верховная Рада должна принять Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» № 6614. Согласно оценкам экспертов, он предусматривает ряд уменьшений и фактически приведет к повышению пенсионного возраста.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, пенсионная реформа, инвалиды, чернобыльцы
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