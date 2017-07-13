Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах

13.07.2017 15:42

В пенсионной реформе, принятие которой находится в повестке дня Верховной рады, не учитываются интересы льготных категорий граждан. Об этом в комментарии ГолосUA сказал Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, единственное, что поменялось, и не в лучшую сторону – это база расчета пенсий.

«Ранее базой расчета пенсий была минимальная заработная плата. Сейчас опираются на прожиточный минимум. Это похуже, так как минимальная зарплата в Украине выросла. А коэффициенты в формулах расчета используют без изменений. Соответственно, инвалиды в итоге могут получать на 200, максимум 400 гривен больше», - сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что в пенсионной реформе не учтены вообще никакие претензии чернобыльцев, инвалидов и атошников относительно льгот.

Напомним, Верховная Рада должна принять Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» № 6614. Согласно оценкам экспертов, он предусматривает ряд уменьшений и фактически приведет к повышению пенсионного возраста.

Источник: http://from-ua.com