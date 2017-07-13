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Луценко викликав Добкіна до ГПУ

13.07.2017 22:00
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Луценко викликав Добкіна до ГПУ

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що він викликав нардепа Михайла Добкіна до Генеральної прокуратури в п’ятницю, 14 липня, на 14 годину, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку інформацію очільник ГПУ оприлюднив після того, як народні депутати підтримали позбавлення недоторканності, затримання та арешт Михайла Добкіна. Також в Генпрокуратурі в п’ятницю чекають парламентарів Борислава Розенблата та Максима Полякова, які фігурують в так званій бурштинній справі. Луценко зауважив, що він сподівається на те, що суд зможе ухвалити всі необхідні рішення. 

Цікаво відзначити такий жест, що після позитивного голосування в залі парламенту, Добкін зняв з шиї ланцюжок з хрестиком, поцілував його та поклав до кишені. Крім того, нардеп не залишив без коментарів рішення Верховної Ради. Він вважає, що в цій справі мова йде виключно про політику. Добкін запевнив, що не буде втікати з країні і прибуде завтра до Генпрокуратури. Він також дав прогноз, що прокурори вимагатимуть максимальної суми застави, що буде дорівнювати суми збитків, які він вважає «несправжніми». 



Теги: Украина, Донбасс, Луценко, Генеральная прокуратура, депутатская неприкосновенность, Добкин
 
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