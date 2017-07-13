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Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата
Генеральний прокурор анонсував вручення підозр народним депутатам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це генпрокурор заявив сьогодні, 12 липня, на засіданні регламентного комітету. Він повідомив, що на четвер, 14:30 нардепи Розенблат та Поляков викликані до Генеральної прокуратури України. Під час цього візиту заплановано вручення підозр обом політикам, що зробить особисто Луценко. Опісля, як відмітив генпрокурор, справою буде займатись слідчий Національного антикорупційного бюро України. Крім того, Луценко розповів, що на даний момент в Генпрокуратурі готуються до внесення повторних подань на нардепів Андрія Лозового та Євгена Дейдея. Під час голосування щодо позбавлення недоторканності цих депутатів не набралася необхідна кількість голосів. Їм висувають звинувачення у несплаті податків. Однак Луценко зазначив, що в разі, якщо політики таки не сплять податки, то підозра може бути перекваліфікована на «незаконне збагачення».
Нагадаємо, рішенням парламентарів в вівторок, 11 липня, народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата позбавили недоторканності.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, прокурор, депутаты
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