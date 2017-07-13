МОГУТ ЛИ У ДОЛЖНИКОВ ЗАБИРАТЬ КВАРТИРЫ?

13.07.2017 14:30

Стоимость коммунальных услуг будет возрастать, так как должникам теперь будут насчитывать пеню, которая будет составлять 0,1% от общей суммы долга.



Пеню будут начислять каждый месяц, хотя она и не будет превышать сумму задолженности. То есть, по сути, долги неплательщиков будут увеличиваться.



Теперь согласно действующему законодательству ЖЭК может взыскивать задолженность за коммунальные услуги через суд. То есть может быть наложен арест на автомобиль или другое имущество, которые позже могут быть проданы в счет долга.



Правда Министерство юстиций разъясняет, что жилье могут изъять только в крайнем случае, так как конституция Украины гарантирует населению право на жилье. В частности, следует определить соразмеримость между общей суммой долга и стоимостью квартиры. К тому же, если на жилплощади прописаны несовершеннолетние дети, для того, чтобы веселить семью, нужно решение органов опеки, а детям должны предоставить другое жилье.



Также в законе «Об исполнительном производстве» есть пункт о запрете изъятия единственного жилья или земли, на которой оно расположено.



Изъятие возможно только в том случае, когда сумма долга составляет более 20 размеров минимальной заработной платы.

Источник: http://zi.dn.ua