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Нам бы так: чем Украина поразила белорусов
Жители белорусского города Барановичи решились на необычный для себя эксперимент – поехать за покупками не в соседний магазин, как обычно, а в Украину.
Об этом сообщает Politeka.
Семья собиралась купить товары для ремонта, которые у нас оказались значительно дешевле, чем в Беларуси. Квартира была почти разрушена, нужно было менять буквально все, от стен до унитаза.
"Как сделать ремонт, купить мебель, сантехнику, мы не знали, но твердо решили, что будем это делать сразу – мы давно мечтали о собственном жилье и покупали его для того, чтобы в нем жить", - призналась женщина.
Взяв все сбережения, белорусы приехали в Ковель, что на Волыни – за 70 километров от границы. Приходилось ждать, чтобы найти более приличный номер в отеле, но цены их приятно поразили, да и условия были лучшими. И это все обошлось в 10 долларов.
Наиболее удивили семью цены на рынке, куда они отправились на следующий день.
"Когда я услышала цену на люстру, которая мне понравилась, не поверила своим ушам: 63 рубля! Продавец нам за это еще и скидку сделала", - радовались они.
В итоге ремонт квартиры обошелся им значительно дешевле, чем планировалось – на 6,5 тысяч гривен, в пересчете на нашу валюту. В эту стоимость вошло и жилье, питание и проезд.
Они признались, что украинцы оставили по себе приятное впечатление, ведь даже обычный продавец на рынке готов встретить каждого, словно старого друга.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь
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