Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине

13.07.2017 07:08

На данный момент украинское общество не готово к началу новой волны протестных движений.

Об этом в интервью Апострофу рассказал известный украинский историк и публицист, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

"Но шансы на третий Майдан очень низки. Их преувеличивают. Это, знаете, все страхи и запугивания. Во времена Януковича было несколько майданов: налоговый майдан, например, и еще очень много других. Но ни один из них не стал настоящим Майданом, пока не произошло еще что-то", - отметил историк.

По его мнению, революции часто возникают во время экономического подъема, когда люди не должны думать о собственном выживании.

Источник: http://from-ua.com