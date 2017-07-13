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Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине

13.07.2017 07:08
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Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине

На данный момент украинское общество не готово к началу новой волны протестных движений.

Об этом в интервью Апострофу рассказал известный украинский историк и публицист, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

"Но шансы на третий Майдан очень низки. Их преувеличивают. Это, знаете, все страхи и запугивания. Во времена Януковича было несколько майданов: налоговый майдан, например, и еще очень много других. Но ни один из них не стал настоящим Майданом, пока не произошло еще что-то", - отметил историк.

По его мнению, революции часто возникают во время экономического подъема, когда люди не должны думать о собственном выживании.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Майдан, протесты
 
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