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Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак

13.07.2017 21:45
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Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак

Верховная Рада приняла решение в отношении предпринимателей, которые не успели в срок уплатить налоги из-за вирусной атаки

Народные избранники решили не штрафовать пострадавших от вирусной таки, которые не смогли из-за этого вовремя уплатить налоги. За соответствующий законопроект №6684 проголосовали 257 нардепов.

Законопроектом предусматривается освободить налогоплательщиков от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, расчетов корректировок, составленных в период с 1 по 30 июня, в Едином государственном реестре налоговых накладных, акцизных накладных, расчетов корректировок, составленных в тот же период, в Едином государственном реестре акцизных накладных. Предоставить возможность зарегистрировать такие налоговые и акцизные накладные до 31 июля 2017 года.

Как писала Politeka, 27 июня, в Украине ряд стратегических компаний подверглись хакерской атаке. Всего в полицию из-за вируса обратилось около 200 компаний.

Politeka публиковала список пораженных сайтов.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, вирусы, Интернет, Верховная Рада
 
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