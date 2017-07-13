- Луценко викликав Добкіна до ГПУ22:00
- Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак21:45
- Безвиз: украинцы установили первый рекорд21:30
- Рада проголосовала за пенсионную реформу21:15
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг20:32
- Как жителям многоэтажек уменьшить счета за коммунальные20:15
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Гройсман звернувся до депутатів з приводу пенсійної реформи19:32
- Рада приняла закон о Конституционном суде18:42
Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак
Верховная Рада приняла решение в отношении предпринимателей, которые не успели в срок уплатить налоги из-за вирусной атаки
Народные избранники решили не штрафовать пострадавших от вирусной таки, которые не смогли из-за этого вовремя уплатить налоги. За соответствующий законопроект №6684 проголосовали 257 нардепов.
Законопроектом предусматривается освободить налогоплательщиков от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, расчетов корректировок, составленных в период с 1 по 30 июня, в Едином государственном реестре налоговых накладных, акцизных накладных, расчетов корректировок, составленных в тот же период, в Едином государственном реестре акцизных накладных. Предоставить возможность зарегистрировать такие налоговые и акцизные накладные до 31 июля 2017 года.
Как писала Politeka, 27 июня, в Украине ряд стратегических компаний подверглись хакерской атаке. Всего в полицию из-за вируса обратилось около 200 компаний.
Politeka публиковала список пораженных сайтов.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, вирусы, Интернет, Верховная Рада
- На Донетчине впервые привлекается к ответственности распространитель вирусных программ
- Внимание: Интернет атакует новая вредоносная программа
- Почти все плательщики налогов в Донбассе "ушли" в Интернет
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Свадьба Януковича: БЮТ потерял отца невесты, но зовет к себе папу жениха
- Жители Донбасса нарисовали схемы городов для Яндекс.Карт
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- Луценко викликав Добкіна до ГПУ22:00
- Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак21:45
- Безвиз: украинцы установили первый рекорд21:30
- Рада проголосовала за пенсионную реформу21:15
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг20:32
- Как жителям многоэтажек уменьшить счета за коммунальные20:15
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Гройсман звернувся до депутатів з приводу пенсійної реформи19:32
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- ГАЗЕТЕ «ДОНБАСС» - 100!11:05
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень08:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО