Рада приняла закон о Конституционном суде

13.07.2017 18:42

За документ проголосовали 245 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон О Конституционном суде Украины (№6427-д). Как передает УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в состав Конституционного суда входят 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ.

В составе суда должны действовать Большая палата, два сената и шесть коллегий. Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда. Также законом определены вопросы, которые будут находиться в ее компетенции.

Должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Как отметил во время обсуждения народный депутат от Батькивщины Юрий Одарченко, оклад судьи КС составит 120 тысяч гривен в месяц.

Судьям Конституционного суда, которые занимают должности секретаря Коллегии, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5% должностного оклада судьи; заместителя председателя суда – 10% должностного оклада судьи; председателя суда – 15% должностного оклада судьи.

Закон О Конституционном суде Украины вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне нынешнего года судья Виктор Кривенко приступил к обязанностям главы Конституционного суда как старший по возрасту. Ранее в марте истек срок полномочий Юрия Баулина на посту главы КСУ.

Источник: http://korrespondent.net