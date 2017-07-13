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Результаты саммита Украина-ЕС устраивают Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами саммита Украина-ЕС, который проходил сегодня, 13 июля, в Киеве. Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере, передает Корреспондент.
"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", – заявил Петр Порошенко.
По его словам, саммит "четко подтвердил готовность Украины двигаться в направлении все более глубокой интеграции в Европейский союз".
«Я задоволений результатами сьогоднішнього Саміту, який чітко підтвердив нашу готовність рухатися у напрямку дедалі глибшої інтеграції до ЄС».
Порошенко отметил, что Украине нужна дорожная карта дальнейшей евроинтеграции. Также он подчеркнул, что Украина в перспективе намерена полностью интегрироваться в ЕС.
Кроме того, президент Украины рассчитывает провести следующие саммиты Украина-ЕС в Ялте и в Донецке.
"Надеюсь, что когда-нибудь мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС – позвольте мне выразить это предположение – в Донецке и в Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", – сказал Порошенко во время выступления.
Как сообщалось ранее, Петр Порошенко обсудил с лидерами ЕС "план Маршалла" для поддержки Украины. В 2018 году в Брюсселе может пройти конференция по плану экономической помощи Киеву.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Порошенко
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