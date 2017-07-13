Рука Кремля: почему в Украине уменьшился транзит газа

13.07.2017 16:20

Советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский пояснил, почему в Украине упало снижение объема транзита газа

В Украине зафиксировано снижение объема транзита газа на 25%, в том числе на 44% на газоизмерительной станции «Ужгород».

Как сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский, это произошло вследствие увеличения загруженности российского обходного газопровода «Ямал – Европа» до 90%.

«Работаем в режиме прошлого года: нынешний объем транзита составляет 190 млн кубометров в сутки. То есть произошло снижение заявки, которую мы продолжаем выполнять», — сказал Билявский.

Тем временем, как писала Politeka, Венгрия и «Газпром» подписали соглашение о продлении газопровода «Турецкий поток» через Болгарию и Сербию в Венгрию.

По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, данный маршрут является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию.

Напомним, если будет построен «Северный поток-2», то вместе с «Турецким потоком» и «Посейдоном» будет завершено «окружение» Центральной и Восточной Европы, рынок которой все еще слабо диверсифицирован и сильно зависит от поставок российского газа, обходными маршрутами.

В этом случае газотранспортная система Украины будет фактически остановлена.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на 112 Украина