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Синоптик дала прогноз погоды на 13 июля
В Украине в четверг, 13 июля, будут идти дожди. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко. Эксперт также предупредила, что в пятницу и на выходных жары не будет.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Осадки будут обниматься с грозами, при грозах возможны шквалы. Запорожье, Крым, Донецкая и Луганская области завтра еще задержатся в сухой погоде. Если паршивому поросенку и в Петровку холодно, то завтра всем поросятам, а также и людям точно будет прохладно в западных областях Украины, где температура воздуха опустится до +18+22 градусов. Будут преобладать в четверг +22+27 градусов, на юге и юго-востоке еще попечет, +27+32 градуса", - сообщила синоптик.
В Киеве завтра ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха +24 градуса.
"Надеюсь, что завтра уже Киев не обойдет пакостный массив дождливый, который прошлой ночью над Киевом растянулся и прошел с гордой головой, не кивнув нам влаги небесной. Но, может, это и к лучшему, когда читаешь сводки служб по чрезвычайным ситуациям об убытках от погоды. А пока все, кто Павел и Петр, пусть будут здоровыми", - написала Диденко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
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