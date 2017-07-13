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Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск

13.07.2017 14:45
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Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск

Выступая сегодня на саммите «Украина-ЕС» Дональд Туск, председатель Европейского совета, отметил, что на протяжении нескольких последних лет Украине пришлось пройти немалый путь реформирования, однако и этого может оказаться недостаточным в процессе создания сильного государства. Об этом информирует replyua.net

Со слов высокопоставленного европейского политика, ношение груза реформ и большое желание их проводить - это уже немаленькая победа. «Но все же, будучи другом Украины, я хочу отметить одну вещь: внешний враг уже вас не сможет победить. Однако существует риск, что потерпеть большое поражение вы, несмотря на всю вашу силу, сможете от самих же себя», - считает президент Европейского совета. Дональд Туск считает, что сохранение внутреннего единства и избегание внутренних конфликтов очень важно. «Что может быть хуже, чем распад среди представителей общества. Конечно, демократические ценности предусматривают и конкуренцию, и наличие разных взглядов, но все же нужно искать консенсус», - уверен Дональд Туск. 

Самое главное задание, которое сейчас должна выполнить Украина – это построить «современное государство, ведущее борьбу с коррупцией, демонстрирующее заботу о своих гражданах и уважающее самые новые стандарты жизни в современном мире». 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Европейский союз
 
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