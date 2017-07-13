- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Украинский бизнес озвучил прогнозы по курсу гривни15:15
- Чому Україні загрожує транспортна катастрофа15:00
- Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск14:45
- МОГУТ ЛИ У ДОЛЖНИКОВ ЗАБИРАТЬ КВАРТИРЫ?14:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- В Україні запустять виробництво власних патронів13:46
- Под Радой собрались протестующие, полиция и Нацгвардия: полетели дымовые шашки.13:30
- В Украине два «Запорожца» превратились в уникального робота-трансформера. ФОТО12:56
- В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА УКРАЛИ НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА12:48
Украинский бизнес озвучил прогнозы по курсу гривни
Большинство представителей украинского бизнеса (57,8%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 26-29 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны во втором квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора, передает УНИАН.
Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 28,68 грн/долл., что лучше прогнозируемого в первом квартале 2017 года показателя на уровне 29,44 грн/долл. При этом доля респондентов, ожидающих укрепления курса гривни в следующие 12 месяцев, выросла до 24,6% с 13,5% в первом квартале 2017 года.
Нацбанк сообщает, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,33 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 1,3% от среднего значения.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, гривня, бизнес, курс валют
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- На шахте «Иловайской» в «ДНР» горнякам не платят зарплату уже третий месяц21:19
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Украинский бизнес озвучил прогнозы по курсу гривни15:15
- Чому Україні загрожує транспортна катастрофа15:00
- Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск14:45
- МОГУТ ЛИ У ДОЛЖНИКОВ ЗАБИРАТЬ КВАРТИРЫ?14:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Историческое голосование: еще одна страна легализовала однополые браки13:57
- В Україні запустять виробництво власних патронів13:46
- Под Радой собрались протестующие, полиция и Нацгвардия: полетели дымовые шашки.13:30
- Померла легендарна радянська співачка (фото)13:17
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- ГАЗЕТЕ «ДОНБАСС» - 100!11:05
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень08:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- Море продолжает исцелять…17:12
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"