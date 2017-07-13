В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА УКРАЛИ НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА

13.07.2017 12:48

На территории Первомайского района Харьковской области преступники проникли в салон ювелирных украшений и вынесли оттуда изделий общей массой примерно в 3 кг. Такое сообщение сделала пресс-служба областного управления полиции.



В полицию об ограблении сообщила продавщица, которая работает в этом магазине.



Как выяснили правоохранители, преступники слезли в торговый центр через окно второго этажа. Затем они спустились на первый, проникли в помещение салона, проломив стену, и похитили украшения.



На данный момент ведется следствие.

Источник: http://zi.dn.ua