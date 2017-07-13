В России заявили, что один из главарей «республик» не доживет до Гааги

13.07.2017 08:15

Российский блогер Слава Рабинович объяснил, почему бывший главарь боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) не сможет предстать перед Международным судом в Гааге

В частности, он говорит, что Гиркин — действующее лицо чудовищных преступлений.

По словам Рабиновича, в случае наступления момента, когда нужно будет отвечать за совершенные преступления, Стрелков и подобные ему могут сразу стать неживыми.

«Путин тоже сейчас жив, но, видимо, если и когда настанет момент, будет нежив. Например, если будет серьезная угроза его попадания в Гаагу при смене режима, если такое случится в обозримом будущем, до Гааги он тоже не доедет», — заявил Рабинович, добавив: «Когда они находятся в России, в своей бандитской норе, они не очень боятся. В Государственной думе ведь много преступников — они на самом-самом верху».

Ранее бывший главарь террористов «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин рассказал о взрывах в «ЛНР».

Источник: Апостроф