- В России заявили, что один из главарей «республик» не доживет до Гааги08:15
- ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ07:50
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине07:08
- На одесском пляже неизвестные выстрелили в двухлетнюю девочку22:19
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії20:47
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников15:49
В России заявили, что один из главарей «республик» не доживет до Гааги
Российский блогер Слава Рабинович объяснил, почему бывший главарь боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) не сможет предстать перед Международным судом в Гааге
В частности, он говорит, что Гиркин — действующее лицо чудовищных преступлений.
По словам Рабиновича, в случае наступления момента, когда нужно будет отвечать за совершенные преступления, Стрелков и подобные ему могут сразу стать неживыми.
«Путин тоже сейчас жив, но, видимо, если и когда настанет момент, будет нежив. Например, если будет серьезная угроза его попадания в Гаагу при смене режима, если такое случится в обозримом будущем, до Гааги он тоже не доедет», — заявил Рабинович, добавив: «Когда они находятся в России, в своей бандитской норе, они не очень боятся. В Государственной думе ведь много преступников — они на самом-самом верху».
Ранее бывший главарь террористов «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин рассказал о взрывах в «ЛНР».
Источник: Апостроф
Теги: Украина, Донбасс, война, Гаага, ДНР, АТО
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
- Сегодня Захарченко похоронил минские договоренности
- Геращенко: "Украінська сторона як передумову можливих виборів - вимагатиме ліквідацію псевдодержавних інститутів цих псевдореспублік"
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- На шахте «Иловайской» в «ДНР» горнякам не платят зарплату уже третий месяц21:19
- Специалисты из Германии провели энергомониторинг20:21
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- В Мариуполе открылся летний читальный зал18:39
- В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»18:16
- В Мариуполе задержали гостя с гранатами17:42
- В России заявили, что один из главарей «республик» не доживет до Гааги08:15
- Хитрый ход: создатели "Игры престолов" снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци08:05
- ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ07:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- Появился свежий прогноз по новому Майдану в Украине07:08
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- На одесском пляже неизвестные выстрелили в двухлетнюю девочку22:19
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- Море продолжает исцелять…17:12
- «Донбасс» - певец Донбасса16:47
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО08:38
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву