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В уборной Рады нашли нардепа без сознания

13.07.2017 16:50
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Глава комитета по здравоохранению Богомолец упала в обморок в туалете Рады

Народный депутат от БПП и глава комитета Рады по здравоохранению Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете в кулуарах парламента.

Лежащую в туалете без сознания Богомолец обнаружила одна из журналисток, которые работаю в Раде. Девушка выскочила из уборной в коридор и начала звать на помощь.

Спустя несколько минут в уборную прибежали медики, место ЧП оцепила охрана, сейчас туда никого не пускают.

Ранее Politeka писала, что Богомолец анонсировала арт-марафон в поддержку бойцов АТО. Народный депутат Украины, глава комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что 1-3 июля в городах Киев, Житомир и Радомышль пройдут благотворительные арт-марафоны, деньги от которых пойдут семьям АТО.

Как писала PolitekaОльга Богомолец заявила, что в ближайшее время в украинские регионы поступят импортные препараты для онкологически больных детей. Министерство  уже подписало необходимые документы.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Страна.ua



Теги: Донбасс, туалет, Верховная Рада, нардеп
 
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