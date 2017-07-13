В Украину зайдет азербайджанский лоукостер

13.07.2017 12:03

Buta Airways, азербайджанский лоукостер, зайдет в Украину уже этой осенью, и первые рейсы планируется осуществлять в Киев, в аэропорт «Жуляны».



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, билеты в продажу уже поступили, и их можно приобрести на официальном сайте перевозчика. Сайт доступен сразу на трех языках – английском, русском и азербайджанском. Минимальный тариф по всем направлениям составляет 29 евро в одну сторону. Другие дополнительные услуги - провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете — платные. Перевозчик предупреждает, что пассажиры, которые приобретают билеты по минимальной стоимости, вернуть их не смогут. Компания Buta Airways совсем молодая, ее основали только в конце прошлого года. Все самолеты перевозчика абсолютно новые.



Лоукостер базируется в азербайджанской столице Баку, в аэропорту «Гейдар Алиев». Напомним, что в следующем году на украинский рынок должен зайти немецкий лоукостер, а уже с завтрашнего дня, с 14 июля, можно будет летать в Анкару из Одессы на самолетах турецкого лоукостера.