Франция больше не настаивает на отставке Асада

14.07.2017 12:00

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что более не настаивает на том, чтобы президент Сирии Башар Асад оставил свой пост.

По его словам, искоренение терроризма и стабильность в Сирии являются более важными вещами, передает пресс-служба Белого дома, пишет НВ.

"Мы хотим получить результат и вместе с США хотим искоренения терроризма в Сирии. И не важно, кто является террористом. Поэтому, я больше не требую отставки Башара Асада", - заявил Макрон.

Напомним, продолжающаяся с 2011 года война в Сирии разрушила инфраструктуру страны и привела к экономическому ущербу в $226 млрд.

С 9 июля 2017 года начало действовать соглашение о перемирии в трех провинциях на юго-западе Сирии, которое было достигнуто в ходе саммита G20 в Гамбурге.

Война в Сирии длится с 2011 года. Оппозиционных к правящему режиму повстанцев поддерживает коалиция стран Запада во главе с США.

В сентябре 2015 года в войну на стороне президента Сирии Башара Асада вмешалась Россия.

Источник: http://from-ua.com