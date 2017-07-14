Генпрокуратура повідомила про підозру Черновецькому

14.07.2017 19:11

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру екс-очільнику Києва Леоніду Черновецькому, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Колишнього міського голову столиці підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем. Як повідомили у Генпрокуратурі, Черновецький, користуючись повноваженнями міського голови Києва, діяв в інтересах поки неназваних осіб, які належать до найближчого оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, саме завдяки Черновецькому незаконним шляхом було вилучено земельну ділянку на Парковій дорозі для будівництва так званого вертолітного майданчика в центрі Києва. В ході цієї угоди було спеціально занижено вартість оренди за землю та знищено об’єкт археологічної спадщини. Загальна сума збитків, які зазнала київська територіальна громада, перевищує 250 мільйонів гривень.



На даний момент правоохоронці продовжують досудове розслідування, а також встановлюють імена та детальну інформацію про інших осіб, які причетні до цієї кримінальної справи.