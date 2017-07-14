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ГПУ надеется, что газета «Вести» прекратит свое существование уже с пятницы
Генеральная прокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля.
Об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українськi Новини.
По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.
"Надеюсь, что с сегодняшнего дня 1 тыс. вагонов, стоимость которых составляет около 40 млн долларов, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой красивой газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", - заявил Матиос.
Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.
Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиа-холдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.
Напомним, ранее полиция бронетехникой заблокировала ТРЦ "Гулливер".
Правоохранители проводят 183 обыска по делу против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в пятницу.
Вечером 22 июня, в помещение интернет-издания "Страна.ua" пришли с обыском, который продолжался до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газета
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