ГПУ надеется, что газета «Вести» прекратит свое существование уже с пятницы

14.07.2017 16:18

Генеральная прокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля.

Об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українськi Новини.

По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.

"Надеюсь, что с сегодняшнего дня 1 тыс. вагонов, стоимость которых составляет около 40 млн долларов, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой красивой газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", - заявил Матиос.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиа-холдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

Напомним, ранее полиция бронетехникой заблокировала ТРЦ "Гулливер".

Правоохранители проводят 183 обыска по делу против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в пятницу.

Вечером 22 июня, в помещение интернет-издания "Страна.ua" пришли с обыском, который продолжался до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.

Источник: http://from-ua.com