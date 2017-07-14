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Гройсман обвинил Семенченко в действиях в пользу России
Премьер считает, что из-за нардепа Украина потеряла более 1% ВВП
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что действия народного депутата, участника торговой блокады Донбасса Семена Семенченко пошли на пользу России. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Раде.
Он отметил, что потеряв возможность использовать уголь, который добывают на неподконтрольных территориях Донбасса, Украина понесла немалые финансовые убытки.
Премьер считает, что инициированная нардепом торговая блокада Донбасса была направлена против государства.
"100% наших ископаемых, предприятий, которые платили налоги в бюджет Украины, 100% сейчас работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша заслуга, персональная! благодаря вам Украина потеряла более 1% ВВП, а это средства украинских учителей, врачей, это средства на безопасность и оборону нашей страны. Ну и возможно страна-агрессор представила или представит вас к государственной награде", – сказал Гройсман.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обвинение, Гройсман
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