Гройсман обвинил Семенченко в действиях в пользу России

14.07.2017 19:27

Премьер считает, что из-за нардепа Украина потеряла более 1% ВВП

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что действия народного депутата, участника торговой блокады Донбасса Семена Семенченко пошли на пользу России. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Он отметил, что потеряв возможность использовать уголь, который добывают на неподконтрольных территориях Донбасса, Украина понесла немалые финансовые убытки.

Премьер считает, что инициированная нардепом торговая блокада Донбасса была направлена против государства.

"100% наших ископаемых, предприятий, которые платили налоги в бюджет Украины, 100% сейчас работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша заслуга, персональная! благодаря вам Украина потеряла более 1% ВВП, а это средства украинских учителей, врачей, это средства на безопасность и оборону нашей страны. Ну и возможно страна-агрессор представила или представит вас к государственной награде", – сказал Гройсман.

Источник: http://www.segodnya.ua