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Почему Украине не светит НАТО: названа причина
Стало известно, почему в ближайшие годы Украине не светит вступление в Североатлантический альянс
Об этом рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.
По его словам, 2020 год, о чем говорит Президент Украины Петр Порошенко, является наиболее «оптимистичным сценарием». А в настоящее время, Москва будет «вставлять палки в колеса» и мешать этому процессу.
Он подчеркнул, что для членства в НАТО Украине кроме прочего следует избавиться от территориальных споров, поскольку на пути вступления может стать оккупированный Россией Крым, а также Донбасс, где до сих пор идет война с российскими силами.
«Но если Украина станет членом НАТО, нельзя исключать дополнительную агрессию со стороны Москвы. В то же время, Москва будет ограниченной в своем ответе, потому что агрессия уже приносит ей проблемы в виде санкций и международной изоляции», – подчеркнул Хербст.
Также он добавил, что если война закончится и Украина присоединится к НАТО, то она получит еще больше помощи в виде оборудования, военных тренировок и разведывательных данных.
«Но поведение России в Украине указывает на ее желание делать крайние вещи для достижения конечной цели. Однако пока в Кремле не появится менее воинственный президент, Украина вряд ли вступит в НАТО», – подытожил он.
Как уже сообщала Politeka, в эфире одного из украинских телеканалов генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в Организацию Североатлантического договора (НАТО) Киев должен идти путем «субстантивного (независимого) партнерства».
Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Business Insider
Теги: Украина, Донбасс, причины, НАТО
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