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Под Харьковом начались соревнования нацгвардейцев на лучший экипаж БТР.
14.07.2017 20:45
В частях Восточного ОТО прошел первый этап соревнований на лучший экипаж БТР, поэтому в Харьков приехали лучшие военнослужащие со своей техникой.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
На этих соревнованиях командиры машин, водители и наводчики-операторы обмениваются профессиональным опытом между экипажами БТР с целью его дальнейшего внедрения в систему подготовки данной категории военнослужащих и чтят подвиг старшего инструктора (пулеметчика) роты оперативного назначения (на БТР) 1 батальона оперативного назначения воинской части 3028 Западного оперативно-территориального объединения старшины Мушты Н.А.
Все боевые машины делятся на две группы (I - БТР 3Е или 4Е, II - БТР-60 или БТР-70). Экипажи бронетранспортеров выполнили нормативы по демонтажу (монтажу) и неполной разборке (сборке) пушки ЗТМ-1 и пулемета КПВТ; показывали навыки по постановке бронированной машины в окоп и выход из него.
Наиболее зрелищным стал третий день соревнований, когда свое профессиональное мастерство показывали именно водители бронетранспортеров. Им нужно было сначала преодолеть путевой проход в минно-взрывном заграждении, при этом не допустить применения заднего хода, остановки, зацепления указателей; далее - противотанковый ров с проходом, не допуская остановки, скатывание назад, зацепления стенок и ограничительных столбов; третий этап – колейный мост, установленный через ров; места остановки на подъеме и спуске, которые указываются столбиками - поставить БТР на тормоз, после чего восстановить движение, при этом не допустить остановки двигателя и скатывания за пределы столбов и другие препятствия разной степени сложности.
По итогам вождения бронетранспортеров в сложных условиях местности первые места заняли экипажи от воинской части 3017 на БТР-4Е (I группа) и 5 Слобожанской бригады на БТР-70 (II группа).
Впереди военнослужащих ожидает выполнения упражнений стрельб и метание ручных гранат.
Как сообщала группа «ИС», Харьковский регион является флагманом реформ в сфере безопасности.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, Харьков, соревнование, БТР, нацгвардия
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