Путин и таинственный пассажир: на видео заметили любопытную деталь

14.07.2017 09:46

Пользователи сети, обсуждая, кто же находился на заднем сидении автомобиля, в котором президент России Владимир Путин прибыл к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам, уличили главу России в нарушениях правил дорожного движения (ПДД).

Так, на видео можно увидеть, что Путин сам находился за рулем внедорожника Mercedes ML. Припарковавшись, он вышел и открыл дверь пассажиру, который сидел на заднем сидении за водителем. В этот момент на записи видно, что ремень безопасности водителя заведен за кресло.

Пользователи предполагают, что президент РФ не пристегивался за рулем, чем нарушил ПДД.

"Красная сумка, красное платье... А то что у президента страны ремень безопасности за креслом пристегнут - всем пофиг", - написал Арам Фундукян в Twitter.

"Я тоже заметил и теперь наймам буду фото показывать", - ответил ему пользователь Сергей.

"Я не знаю, кто это (на заднем сидении. - Ред.), но Путин у него работает водителем. Кстати, ремень безопасности водителя заведен за сиденье, как если бы Путин ездил не пристегнутым", - отметил пользователь.

Источник: http://from-ua.com