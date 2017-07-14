СБУ у Харкові зі стріляниною затримала терористів ІДІЛ

14.07.2017 11:40

Напередодні, 13 липня, в Харкові співробітниками СБУ було затримано двох терористів терористичної організації ІДІЛ.

Про це інформує replyua.net з посиланням на місцеве видання NewsRoom. Інцидент стався близько 19:30 на паркувальному майданчику торгового центру «Караван» на Олексіївці. Як розповіли очевидці, до двох чоловіків, один з яких був неслов'янської зовнішності, підійшли двоє громадян в цивільному і наказали тим лягти на землю.



«Після цього той, що з бородою, кинувся до багажника авто, а другий почав тікати. Двоє інших дістали зброю і наказали лягти на землю. Після цього бородатий відійшов від машини, другий продовжив бігти. Пролунали постріли, «бігун» впав », - розповів один зі свідків. Куля потрапила чоловіку в ногу, йому надали медичну допомогу і його життю нічого не загрожує. За інформацією правоохоронців, в результаті спецоперації було затримано двох терористів ІДІЛ.

Начальник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що співробітниками управління був затриманий злочинець, який перебував у міжнародному розшуку. Інформація по другому затриманому перевіряється.



