Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Скандальный советник Авакова уверен, что станет президентом

14.07.2017 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандальный советник Авакова уверен, что станет президентом

Советник министра внутренних дел Илья Кива написал заявление по собственному желанию, чтобы посвятить себя политике.

Кива заверил, что «чувствует в себе силы грести дальше» и «хочет наконец-то сорваться».

«Я все время себя сдерживал. Мне постоянно приходилось соблюдать правила поведения и субординации, занимая должность советника министра внутренних дел», — сказал он в интервью Стране, добавив, что у него есть свои амбиции.

На вопрос, рассчитывает ли Кива на досрочные парламентские выборы, политик ответил: «Они в любом случае будут. Осенью 2018-го года. Уже этой осенью — старт кампании».

Отметим, что ранее Кива заявлял, что будет президентом страны. Так, в эфире Skrypin.ua на уточняющий вопрос Романа Скрыпина: «Будете президентом?», уже экс-советник министра МВД ответил: «Обязательно. Просто всему свое время. А как вы думаете?» – заявил советник министра.

Соведущая Наталья Якимович переспросила: «Аваков сказал: «Будешь президентом?»

«Аваков сказал, что буду. Просто на все нужно время», – ответил Кива, вызвав смех у журналистки.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, президент, Аваков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх