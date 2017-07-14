Скандальный советник Авакова уверен, что станет президентом

14.07.2017 15:20

Советник министра внутренних дел Илья Кива написал заявление по собственному желанию, чтобы посвятить себя политике.

Кива заверил, что «чувствует в себе силы грести дальше» и «хочет наконец-то сорваться».

«Я все время себя сдерживал. Мне постоянно приходилось соблюдать правила поведения и субординации, занимая должность советника министра внутренних дел», — сказал он в интервью Стране, добавив, что у него есть свои амбиции.

На вопрос, рассчитывает ли Кива на досрочные парламентские выборы, политик ответил: «Они в любом случае будут. Осенью 2018-го года. Уже этой осенью — старт кампании».

Отметим, что ранее Кива заявлял, что будет президентом страны. Так, в эфире Skrypin.ua на уточняющий вопрос Романа Скрыпина: «Будете президентом?», уже экс-советник министра МВД ответил: «Обязательно. Просто всему свое время. А как вы думаете?» – заявил советник министра.

Соведущая Наталья Якимович переспросила: «Аваков сказал: «Будешь президентом?»

«Аваков сказал, что буду. Просто на все нужно время», – ответил Кива, вызвав смех у журналистки.

Источник: https://politeka.net