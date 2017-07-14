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Стала известна причина обыска газеты «Вести»
Бывший министр доходов и сборов Александр Клименко преступным путем украл у государства 788 миллионов долларов
Об этом на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Следствие установило, что в течение 2011-2013 годов деньги с целью легализации были выведены на ряд оффшоров на Виргинских островах, Кипре и в Лихтенштейне, зарегистрированных на отца чиновника.
Прокурор отметил, что украденные деньги возвращались на счета группы компаний Unison брата и отца Клименко, а также медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами.
По словам Матиос, средства, в частности, использовались для обслуживания семьи беглого президента Виктора Януковича.
За эти деньги Unison купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе, Донецке, 28 офисных помещений, пять домов, 41 паркомест, 11 земучастков в Киеве и области, Одессе и Донецке, 23 элитных автомобиля, три этажа ТЦ «Гулливер» в Киеве и тысячу железнодорожных вагонов.
Матиос уточнил, что средства от использования этих вагонов были основным источником финансирования медиа-холдинга «Вести».
Напомним, что в пятницу, 14 июля, в Киеве представители Нацполиции пришли с обысками в офис медиа-холдинга «Вести».
Матос сообщил, что прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением «Корд» проводит «вторую волну» реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко.
По его словам сейчас проводится 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре «Гулливер» в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, газета, обыск
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