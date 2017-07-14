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Трамп снимет санкции с РФ в случае достижения соглашения, устраивающего Украину
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что готов снять санкции с Российской Федерации в случае достижения соглашения, которое будет устраивать Украину. Как сообщает издание Politico, президент США в беседе с журналистами послал запутанные сигналы относительно санкций против РФ, передает УНИАН.
Комментарии американского лидера появились в то время, когда в Палате представителей США происходит борьба относительно дальнейших действий вокруг законопроекта о санкциях против РФ, который в июне был поддержан Сенатом.
Трамп оставил в стороне вопрос о том, подпишет ли он законодательный акт о новых санкциях, если тот попадет к нему на стол, но одновременно заявил о своей поддержке действующих мер наказания Москвы.
"Мы имеем очень строгие санкции в отношении России", - заявил Трамп 12 июля на борту самолета Air Force One, что сначала было неофициальным разговором американского президента с журналистами, отрывки которого были обнародованы Белым домом.
"Я не хотел и никогда даже не думал об их отмене. Кто-то сказал, что Дональд Трамп хочет (отменить санкции - УНИАН). Я не хочу их отменять", - заверил Трамп.
В то же время, как пишет издание, президент США также подтвердил, что он и президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге обсуждали санкции, которые сейчас рассматриваются в Конгрессе. В этой связи сказано, что Трамп "оставил дверь открытой для ослабления санкций, если его администрация в процессе сможет получить что-либо от Путина".
"Я бы никогда не снял санкции до того момента, пока что-либо не будет отработано для нашего удовлетворения и удовлетворения всех в Сирии и Украине", - заявил Трамп. Позже он добавил: "Я достиг хороших соглашений. Это то, что я делаю. Зачем мне снимать санкции, ничего не получая в ответ?»
Издание пишет, что Белый дом публично одобрил действующий санкционный режим против РФ, а директор администрации Трампа по вопросам законодательной деятельности Марк Шорт на этой неделе сказал, что администрация поддерживает новые ограничительные меры, которые отражены в двухпартийном законе Сената. Однако он также подтвердил, что Белый дом лоббирует изменение республиканцами некоторых частей закона, касающихся положений, в отношении которым Трамп должен обращаться в Конгресс в случае отмены или смягчения санкций против РФ.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Дональд Трамп, санкции
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