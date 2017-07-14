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У МЗС заявили про небезпеку поїздок до Єгипту: оприлюднено перелік міст
У зв’язку із погіршенням ситуації з безпекою у Єгипті Міністерство закордонних справ України не рекомендує відвідувати деякі регіони цієї країни, про це інформує replyua.net.
Зокрема, українським громадянам, які вже перебувають в Єгипті, МЗС рекомендує врахувати ризики подальшого перебування на території цієї держави і неухильно дотримуватися ряду порад. Так, не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також в пустельних районах на захід від долини річки Ніл. Також слід проявляти пильність під час відвідин північного узбережжя Єгипту, столиці країни і дельти річки Ніл, туристичних місць в її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, затоки Макаді і затоки Сома), південній частині Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).
У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендується проявляти підвищену увагу і обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У разі гострої необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.
Теги: Донбасс, Египет, туризм, опасность, отдых
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