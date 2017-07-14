Украинцам предложили уникальные условия для работы за границей

14.07.2017 13:20

Еще одна европейская страна упростила схему трудоустройства для украинцев

В частности, в Министерстве экономики Венгрии подтвердили, что для украинцев и граждан Сербии заработали упрощенные условия для получения разрешения на работу.

«С июня этого года, когда заработал безвизовый режим для Украины. Как и в случае с Польшей все упростилось — потому что собственно для того, чтобы поехать в Венгрию и уже там трудоустроиться по упрощенной процедуре, украинцам отныне не нужно виз вообще», — сообщили в Министерстве экономики Венгрии.

Соотвественно, в течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после — должны получить вид на жительство.

Отмечается, что упрощение трудоустройство украинцев в Венгрии принято правительством в июле 2016 года для уменьшения дефицита рабочей силы, а прежде всего в сфере информационных технологий, электроники, производства и строительства.

Главным условием для трудоустройства украинцев в Венгрии по упрощенной процедуре остается документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации.

Как сообщала Politeka, в сейме Польши при поддержке правительства приняли новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда. Изменения предусматривают введение оплаты за регистрацию заявления работодателю о намерении нанять на работу иностранца. Предложенные законом решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше.

Источник: https://politeka.net с ссылкой Мукачево.net