Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут

14.07.2017 08:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут

Помимо призыва на срочную службу в мае также начали призывать в армию украинцев с высшим образованием 

Президент Украины подписал указ №178/2017, согласно которому уже в следующем месяце в армию заберут молодых людей возрастом от 20 до 27 лет. В апреле мае на срочную службу в армию забрали больше 14 тысяч украинцев. 9 135 – в Вооруженные Силы Украины, 4 200 – в Нацгвардию и 800 человек – в Государственную специальную службу транспорта. Сколько украинцев призовут на службу в следующем месяце, на данный момент неизвестно. Сроки призыва определяет глава государство, а количество призывников и бюджет кампании – правительство.

К слову, в этом году призыв одного человека обходился бюджету в 3293 гривни. 3200 из них – разовая денежная помощь призывнику (в размере двух прожиточных минимумов) и еще 93 гривни – деньги на подготовку и проведение призыва без учета питания и расходов на транспорт. Стоит отметить, что еще в прошлом году материальная помощь призывникам выдавалась в размере двух минимальных зарплат (на данный момент это 6400 гривен), однако после решение о повышении минималки вместо двух минимальных зарплат приняли решения выдавать два прожиточных минимум.

Кого могут призвать в армию в августе:

  •  Мужчины возрастом от 20 до 27 лет
  •  Годные по состоянию здоровья
  •  Без судимости 
  •  Не проходили военную службу 

Помимо призыва на срочную службу в мае также начали призывать в армию украинцев с высшим образованием, которые окончили военные кафедры. Офицеры запаса считаются "годными" до 43 лет. Как и срочники, служить они должны полтора года. К слову, еще несколько лет назад окончание военной кафедры при вузе давало право на отсрочку. Всего за семь лет в Украине набралось больше 90 тысяч офицеров запаса.

Следующий после августа призыв в армию ожидается в октябре-ноябре этого года. Подробнее о том, как прошли прошлые призывы и что грозит уклонистам, можно прочитать здесь.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, август, армия, призыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх