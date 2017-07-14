В центр Киева вошла военная техника

14.07.2017 14:33

Люди в военной форме окружили оцепили один из центральных районов украинской столицы

Фотографии с места события разместили в социальной сети Twitter.

Так пользователь Жизнь в Резервации написал: » В Киеве в ТЦ «Гулливер» и редакции «Вести» маски-шоу ГПУ во главе с Главвоенпрокурором Матиосом и Нацполицией».

Напомним, как мы уже писали представители Нацполиции пришли с обысками в офис медиахолдинга «Вести»

Обыски проводятся в бизнес-центре «Гулливер», улица Спортивная, 1. Об этом стало известно от источника в редакции медиахолдинга.

Напомним, вечером 22 июня в редакции «Страна.UA» провели обыск, а главред Игорь Гужва был помещен в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что журналист якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен. 27 июня Гужва вышел из СИЗО после внесения залога.

Позже стало известно, что главного редактора издания «Страна.ua» подозревают еще и в уклонении от уплаты почти 18 млн гривен налогов.

Соответствующее дело слушается в Шевченковском райсуде Киева.

Ранее пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила, что согласно закону Игорю Гужве грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что до этого в генпрокуратуре опубликовали первые видеокадры, которые считают доказательством в деле главного редактора издания «Страна.ua».

Источник: Politeka