- Нацполиция готовит сюрприз посетителям митингов по всей стране10:05
- Путин и таинственный пассажир: на видео заметили любопытную деталь09:46
- Відомий нардеп вирішив відмовитись від мандату09:30
- День Нептуна: история и традиции праздника09:15
- Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут08:56
- Киев предложил ЕС альтернативу Северному потоку-208:45
- Украинцам обещают двукратное уменьшение пенсий08:30
- Стандарты НАТО: в ВСУ похвастались достижениями08:05
- Скандал вокруг "Евровидения-2017": НОТУ в Швейцарии судится за 15 млн евро07:55
- У МЗС заявили про небезпеку поїздок до Єгипту: оприлюднено перелік міст07:30
Відомий нардеп вирішив відмовитись від мандату
Як інформує replyua.net, кількість депутатів у Верховній Раді зменшується не лише внаслідок арештів та втеч, а і внаслідок цілком добровільного складання мандатів. Зокрема, вчора, тринадцятого липня 2017 року, народний депутат В’ячеслав Константиновський повідомив про бажання скласти мандат – відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.
За словами нардепа, це рішення зняло з його плечей величезний тягар, адже останні три роки він оцінює як найбільш похмурі за все життя. Тим не менш, заяву написано і передано до секретаріату, а на наступній сесії за неї мають проголосувати інші народні обранці.
За словами Константиновського, думка відмовитись від мандату переслідувала його доволі давно, але він сподівався, що звикне. Наприклад, серед сумнівних бонусів свого становища нардеп називає посвідчення, недоторканість та заробітну платню, яка видавалась просто смішною на фоні попередніх заробітків. Тим не менш, він добровільно та за власною ініціативою пройшов всі перевірки в ДФС,ГПУ та НАЗК, платня з першого дня перераховувалась до дитячого будинку, а посвідченням йому довелось скористатись лише один раз. Нардеп переконує, що намагався виконувати свою роботу належно, але зрозумів, що реально не зможе зарадити нічийому горю. Тому вирішив повернутись до того, що вміє, знає і любить – створення ресторанів та клубів, які робили Київ більш комфортним та європейським.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Верховная Рада, нардеп, мандат
- Дело против Порошенко спасло скандального нардепа от изгнания из Рады
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"
- Досрочные выборы: нардеп изобличил план коллег
- В уборной Рады нашли нардепа без сознания
- Нардеп, накинувшийся в парламенте на Яценюка, извинился, но из фракции его уже исключили (ВИДЕО)
- БПП избавился от очередного нардепа
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- Нацполиция готовит сюрприз посетителям митингов по всей стране10:05
- Путин и таинственный пассажир: на видео заметили любопытную деталь09:46
- Відомий нардеп вирішив відмовитись від мандату09:30
- День Нептуна: история и традиции праздника09:15
- Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут08:56
- Киев предложил ЕС альтернативу Северному потоку-208:45
- Украинцам обещают двукратное уменьшение пенсий08:30
- Обанкротился производитель любимых телефонов олигархов08:25
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Стандарты НАТО: в ВСУ похвастались достижениями08:05
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- ГАЗЕТЕ «ДОНБАСС» - 100!11:05
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО