Відомий нардеп вирішив відмовитись від мандату

14.07.2017 09:30

Як інформує replyua.net, кількість депутатів у Верховній Раді зменшується не лише внаслідок арештів та втеч, а і внаслідок цілком добровільного складання мандатів. Зокрема, вчора, тринадцятого липня 2017 року, народний депутат В’ячеслав Константиновський повідомив про бажання скласти мандат – відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.



За словами нардепа, це рішення зняло з його плечей величезний тягар, адже останні три роки він оцінює як найбільш похмурі за все життя. Тим не менш, заяву написано і передано до секретаріату, а на наступній сесії за неї мають проголосувати інші народні обранці.



За словами Константиновського, думка відмовитись від мандату переслідувала його доволі давно, але він сподівався, що звикне. Наприклад, серед сумнівних бонусів свого становища нардеп називає посвідчення, недоторканість та заробітну платню, яка видавалась просто смішною на фоні попередніх заробітків. Тим не менш, він добровільно та за власною ініціативою пройшов всі перевірки в ДФС,ГПУ та НАЗК, платня з першого дня перераховувалась до дитячого будинку, а посвідченням йому довелось скористатись лише один раз. Нардеп переконує, що намагався виконувати свою роботу належно, але зрозумів, що реально не зможе зарадити нічийому горю. Тому вирішив повернутись до того, що вміє, знає і любить – створення ресторанів та клубів, які робили Київ більш комфортним та європейським.

Источник: http://replyua.net