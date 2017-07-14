Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Запахло закрытием филиалов банка «ВТБ» в Украине

14.07.2017 15:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Запахло закрытием филиалов банка «ВТБ» в Украине

Андрей Костин, глава российского банка «ВТБ», заявил о том, что намерен постепенно сжимать бизнес в Украине, и не исключено, что филиалы в Украине будут закрыты, однако весь процесс может занять около полутора лет.

Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, «ВТБ» является вторым по размеру активов российским банком.

«Мы скорее будем сжимать наш международный бизнес. Украинская ситуация понятна — мы продали бы бизнес, но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто не может получить согласие на покупку банка», заявил глава финансового учреждения. Ранее Костин заявлял, что ему поступали предложения от инвесторов из Украины, которые хотели выкупить банк, однако НБУ продолжает тормозить сделку.

«Я считаю, что украинская власть не хочет продажи наших банков, она хочет их умертвить потихоньку. К этому будут дело вести, как мне кажется. Поэтому мы сейчас параллельно с поиском очередных покупателе взяли курс на сжатие. Для сжатия нам требуются дополнительные деньги, поэтому мы продаем активы», добавил Костин.



Теги: Украина, Донбасс, закрытие, ВТБ Банк, филиал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх