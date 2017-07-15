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Америка може виділити на допомогу Україні ще $410 млн

15.07.2017 20:50
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Америка може виділити на допомогу Україні ще $410 млн

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує виділити на допомогу Україні 410 млн доларів.

Про це пише ВВС Україна за даними посольства України у США.

«Попри суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні...зберегли на рівні 2017 року - у обсязі, що не менший за 410,465 мільйонів доларів», - йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що законопроект передбачає «Міжнародне військове фінансування», а також законодавчу можливість на додаткові кредитні гарантії.
Як раніше писав «Вголос», США виділять Україні 25 мільйонів доларів фінансової підтримки на сферу безпеки.

Источник: vgolos.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, помощь, Америка
 
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