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Георгій Тука: «Недоторканність» чи «індемнітет»?
Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен з Ле ще у травні 2015 року звинуватила мера міста Ніцца у фінансуванні ісламістських організацій. Французьке правосуддя звернулося до Європарламенту і поросило зняти недоторканність. Прохання задовольнили. (За наклеп).
А загалом, втрачати депутатську недоторканність для Ле Пенів – то є сімейне. Буквально напередодні Європарламент позбавив імунітету батька Марін Ле Пен, засновника праворадикальної партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пена. Причина – його расистські висловлювання.
Тут спрацював випадок, коли злочин не має давності. Французький націоналіст ще у 2009 році в ефірі радіостанції RTL сказав, що «90% новин з’являються через іммігрантів або людей іноземного походження».
У Європі індемнітет чи імунітет скасовують навіть у випадку публічних образ на адресу інших націй чи рас або вразі наклепу.
Цікаво, якою б була доля Сергія Капліна після вчорашньої «грузинської окупації»?
Источник: infa.ua
Теги: Донбасс, Европарламент, депутатская неприкосновенность, Георгий Тука
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