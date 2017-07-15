Гройсман рассказал, что Украина продала самолет за 15 миллионов долларов

15.07.2017 19:10

О том, что Украина продала в Казахстан самолет за 15 миллионов долларов рассказал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Казахстан купил самолет Ан-74, произведенный на заводе в Харькове.

«Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже выплатил 15 миллионов долларов», — написал Гройсман в Facebook.

Стоит отметить, что воздушное судно Ан-74 разработано на госпредприятии имени Антонова в Харькове. Этот самолет может перевозить грузы до 7,5 тонн, а также вмещать от 10 до 52 пассажиров, в зависимости от модификации. Крейсерская скорость воздушного судна достигает 550-700 километров в час.

Продажу самолета прокомментировал и генеральный директор госпредприятия Александр Кривоконь. По его словам, Ан-74 выпустит уже в сентябре следующего года.

Также гендиректор Антонова рассказал, что на заводе имеются еще два самолета Ан-140, не отправленных заказчикам. Если их все же не удастся выгодно продать, то вполне возможно, что самолеты будут достраивать за счет украинских авиакомпаний, чтобы потом запустить в пассажирские рейсы.

Источник: hyser.com.ua