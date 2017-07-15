- Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.12:30
- Гройсман предположил, что Семенченко получит госнаграду за работу на Россию12:10
- Георгій Тука: «Недоторканність» чи «індемнітет»?11:35
- Бійці 54-ої бригади Збройних сил припинили голодування11:11
- На контракты с учителями у обычных школ не хватит средств – профсоюз 10:57
- Маріуполь презентував нову форму08:31
- В украинской армии уже более 90 тысяч контрактников, — Порошенко08:10
- Реформа Гройсмана оставит украинцев без гроша22:15
- Война на Донбассе: появились хорошие новости21:41
- В Мариуполе разработали проект по созданию нового мусоросортировочного комплекса21:20
Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.
В Украине всего пребывает около 600 тыс. нерастаможенных авто на иностранной регистрации. Такую цифру озвучил в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.
По информации Олега Назаренко, цифры в 1-2 млн. нерастаможенных авто с иностранными номерами не соответствуют действительности. Эксперт наводит официальные данные ГФСУ, что в 2015 году в Украину временно ввезли на 1 год 472582 автомобиля, а назад выехали 457692.
В 2016 году ввезено уже 588023 машины, но и вывезено 537173 автомобиля. За первое полугодие границу пересекли около 327 тыс. авто на иностранной регистрации. Также следует учесть, что часть машин покупают на запчасти.
Олег Назаренко утверждает, что цифра в 2 млн. машин называется, чтобы напугать власть и стимулировать украинцев купить б/у авто с иностранными номерами. Ведь перегонщики авто зарабатывают 1000-1400 евро на одной машине.
Источник: autosvit.com.ua
Теги: Донбасс, регистрация, автомобиль
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Посол отменил второе "нашествие"
- Как новый закон облегчит жизнь переселенцев
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- В Украине узаконили нововведения для владельцев недвижимости
- Жители Донбасса женятся чаще всех в Украине
- На автодороги Донетчины вышли патрули безопасности дорожного движения11:54
- ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ВИДІЛИВ ДВА МІЛЬЙОНИ НА ОЗЕЛЕНЕННЯ КОСТЯНТИНІВКИ 10:34
- В Селидовскую исправительную колонию пытались передать «наркотические» носки10:12
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- В Мариуполе впервые за 25 лет применена технология ландшафтного дизайна на площади09:10
- В Авдеевке нардеп Евгений Дейдей получил осколочное ранение от снаряда08:51
- Война на Донбассе: появились хорошие новости21:41
- В Мариуполе разработали проект по созданию нового мусоросортировочного комплекса21:20
- КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ20:00
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.12:30
- Гройсман предположил, что Семенченко получит госнаграду за работу на Россию12:10
- На автодороги Донетчины вышли патрули безопасности дорожного движения11:54
- Георгій Тука: «Недоторканність» чи «індемнітет»?11:35
- Бійці 54-ої бригади Збройних сил припинили голодування11:11
- На контракты с учителями у обычных школ не хватит средств – профсоюз 10:57
- ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ВИДІЛИВ ДВА МІЛЬЙОНИ НА ОЗЕЛЕНЕННЯ КОСТЯНТИНІВКИ 10:34
- В Селидовскую исправительную колонию пытались передать «наркотические» носки10:12
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Уфологи розгадали таємницю «НЛО» на Місяці09:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- “Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса