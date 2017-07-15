Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.

15.07.2017 12:30

В Украине всего пребывает около 600 тыс. нерастаможенных авто на иностранной регистрации. Такую цифру озвучил в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По информации Олега Назаренко, цифры в 1-2 млн. нерастаможенных авто с иностранными номерами не соответствуют действительности. Эксперт наводит официальные данные ГФСУ, что в 2015 году в Украину временно ввезли на 1 год 472582 автомобиля, а назад выехали 457692.

В 2016 году ввезено уже 588023 машины, но и вывезено 537173 автомобиля. За первое полугодие границу пересекли около 327 тыс. авто на иностранной регистрации. Также следует учесть, что часть машин покупают на запчасти.

Олег Назаренко утверждает, что цифра в 2 млн. машин называется, чтобы напугать власть и стимулировать украинцев купить б/у авто с иностранными номерами. Ведь перегонщики авто зарабатывают 1000-1400 евро на одной машине.

Источник: autosvit.com.ua