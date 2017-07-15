Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Маріуполь презентував нову форму

15.07.2017 08:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Маріуполь презентував нову форму

Маріуполь у новому сезоні буде виступати в двох комплектах форми – домашньому і виїзному. Виробником став відомий світовий бренд – NIKE.

Перша форма витримана в традиційному для маріупольської команди насиченому синьому кольорі, який символізує теплі глибини Азовського моря.

У виїзному комплекті футбольної "кольчуги" яскраві помаранчеві футболки доповнюються стильними синіми горизонтальними смугами.

Воротарі виступатимуть в трьох комплектах форми – чорній, зеленій і комбінованій (сіра футболка, чорні шорти), повідомляє офіційний сайт ФК Мариуполь.

Источник: football24.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, футбольный клуб, форма
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх