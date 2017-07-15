На Волині викрито організовану злочинну групу, яка за сприяння митників незаконно ввозила в Україну вживані авто

15.07.2017 15:10

Прокуратурою Волинської області спільно з Управлінням захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у ході розслідування фактів протиправного ввезення на митну територію України транспортних засобів викрито організовану злочинну групу, члени якої впродовж 2016-2017 років, використовуючи спеціально створене фіктивне підприємство, за корупційного сприяння окремих посадовців митниці, незаконно, шляхом підроблення документів, у тому числі міжнародного зразка, ввезли в Україну понад 100 транспортних засобів стандарту Євро-4, які, у відповідності до чинного митного та іншого національного законодавства, не підлягали імпорту.

Після ввезення зловмисники організували розмитнення цих транспортних засобів на підставі підроблених документів за стандартом Євро-5 та подальшу їх державну реєстрацію з метою відчуження третім особам та, як наслідок, заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

У ході санкціонованих судом обшуків виявлено документи з ознаками підроблення, печатки, комп'ютерну та іншу техніку, що є знаряддями й засобами вчинення злочинів.

Двох членів злочинної групи затримано.

Источник: gp.gov.ua