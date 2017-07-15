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В украинской армии уже более 90 тысяч контрактников, — Порошенко
15.07.2017 08:10
Контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины уже заключили более 90 тыс. украинцев.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с коллективом Львовского бронетанкового завода, сообщает корреспондент Укринформа.
«По моему приказу мы завершили мобилизацию. Уже больше 90 тыс. украинцев добровольно пришли в ряды Вооруженных сил и заключили контракты», — сказал он.
Президент отметил, что решением СНБО предложено выделить Минобороны дополнительно 1 млрд грн на строительство жилья для военнослужащих.
По его словам, в итоге удастся построить до сотни общежитий для контрактников. «От 8 до 10 бригад смогут воспользоваться этой президентской инициативой», — добавил Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, контракт, армия
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