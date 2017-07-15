- Заступника директора «Львівського бронетанкового заводу» арештували на 60 діб із заставою21:37
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця21:13
- Америка може виділити на допомогу Україні ще $410 млн20:50
- В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку19:33
- Гройсман рассказал, что Украина продала самолет за 15 миллионов долларов19:10
- Кириленко анонсував розмір штрафів для тих, хто запрошує російських співаків18:30
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Луценко рассказал, на что будут направлены 22 млрд гривен конфискованных средств16:10
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- На Волині викрито організовану злочинну групу, яка за сприяння митників незаконно ввозила в Україну вживані авто15:10
«З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
Кабінет міністрів України намагається створити чергову «годівницю» для чиновників, шляхом зобовязання кожного жителя багатоповерхівок сплачувати по 100 грн за сертифікати енергоефективності.
Народний депутат Антон Кісе вважає, що влада має відкликати законопроект «Про енергетичну ефективність будівель», яким передбачається виготовлення сертифікатів енергоефективності багатоповерхівок за рахунок мешканців.
- Вказані документи будуть видавати сертифіковані Кабміном компанії, проте, оплачувати послуги мають люди. Цілком зрозуміло, що сертифікацію пройдуть лише «потрібні» компанії, а наживатися на кінцевому результаті будуть чиновники, - відмітив депутат.
За словами депутата, практика обліку енергоефективності будинків існує, і має, безумовно, позитивний ефект. Проте, видача сертифікатів має відбуватися виключно на безоплатній основі.
Источник: vechirniykiev.com.ua
Теги: Донбасс, украинцы, Кабмин, чиновники
- Когда украинцы увидят новые пенсии: в Кабмине дали прогноз
- Суперновость для переселенцев
- Кабмин выделил СБУ 95 миллионов для антитеррористической операции
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Первыми поселенцами на Марсе могут стать 10 украинцев и таксист-транссексуал
- Украинцы стали лидерами отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку16:30
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- В Донецкой обл. из-за недосмотра матери двое малолетних детей были вынуждены есть вместе с дворовыми животными15:30
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Заступника директора «Львівського бронетанкового заводу» арештували на 60 діб із заставою21:37
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця21:13
- Америка може виділити на допомогу Україні ще $410 млн20:50
- Пограничники не пустили в Беларусь украинского архиепископа 20:30
- Австралийские ученые представили удивительную теорию формирования Земли20:10
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку19:33
- Гройсман рассказал, что Украина продала самолет за 15 миллионов долларов19:10
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО