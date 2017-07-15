Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця

15.07.2017 21:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця

Кабінет міністрів України намагається створити чергову «годівницю» для чиновників, шляхом зобовязання кожного жителя багатоповерхівок сплачувати по 100 грн за сертифікати енергоефективності.

Народний депутат Антон Кісе вважає, що влада має відкликати законопроект «Про енергетичну ефективність будівель», яким передбачається виготовлення сертифікатів енергоефективності багатоповерхівок за рахунок мешканців.

- Вказані документи будуть видавати сертифіковані Кабміном компанії, проте, оплачувати послуги мають люди. Цілком зрозуміло, що сертифікацію пройдуть лише «потрібні» компанії, а наживатися на кінцевому результаті будуть чиновники, - відмітив депутат.

За словами депутата, практика обліку енергоефективності будинків існує, і має, безумовно, позитивний ефект. Проте, видача сертифікатів має відбуватися виключно на безоплатній основі.

Источник: vechirniykiev.com.ua



Теги: Донбасс, украинцы, Кабмин, чиновники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх