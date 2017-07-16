- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
- "Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу20:17
- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть17:30
- Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы17:10
- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве
Киев посетило руководство австрийской компании Doppelmayr с целью изучения возможности участия в строительстве канатной дороги, которое намерено реализовать столичное руководство. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он в очередной раз напомнил, что канатная дорога в центральной части города должна будет связать основные туристические места. Австрийцы заинтересованы в том, чтобы реализовать этот проект.
"На этой неделе в Киев приезжали представители компании Doppelmayr, которая является мировым лидером по строительству канатных дорог. То, что высокое руководство приезжает и показывает заинтересованность в проекте, является очень хорошим сигналом. Уверен, что следующей весной мы сможем говорить о начале строительства канатной дороги", - сказал столичный градоначальник.
Источник: abcnews.com.ua
Теги: Донбасс, Киев, Австралия, канатная дорога
- Фотособытия недели (31 октября - 6 ноября). На улицы вышли пони, барашки и ниндзи
- Фотособытия недели (29 августа - 4 сентября). Приятные открытия дончан, мариупольцев, одесситов и киевлян
- "Жизнь в Украине отличается от жизни в «ДНР», как джинсы настоящие от подделки" - дончанин о поездке на "большую землю"
- В Киеве прошло факельное шествие, приуроченное годовщине разгона Майдана
- Знай наших! Бубка наградил "донбассовца"
- Силовики в Киеве "накрыли" очередной конвертцентр, работающий на террористов Донбасса
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
- "Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу20:17
- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- За звинуваченням у фінансових злочинах арештовано брата президента Ірану19:30
- На вооружении США появился новейший ракетный истребитель19:10
- Учені створюють систему очищування води за допомогою 3D-принтера18:53
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах