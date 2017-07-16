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Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве

16.07.2017 21:11
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Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве

Киев посетило руководство австрийской компании Doppelmayr с целью изучения возможности участия в строительстве канатной дороги, которое намерено реализовать столичное руководство. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он в очередной раз напомнил, что канатная дорога в центральной части города должна будет связать основные туристические места. Австрийцы заинтересованы в том, чтобы реализовать этот проект.

"На этой неделе в Киев приезжали представители компании Doppelmayr, которая является мировым лидером по строительству канатных дорог. То, что высокое руководство приезжает и показывает заинтересованность в проекте, является очень хорошим сигналом. Уверен, что следующей весной мы сможем говорить о начале строительства канатной дороги", - сказал столичный градоначальник.

Источник: abcnews.com.ua



Теги: Донбасс, Киев, Австралия, канатная дорога
 
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