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Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС
"Укрзализныця" рассматриваем несколько вариантов продления курсирования поездов львовского направления в соседние страны Европейского Союза. Об этом глава УЗ Войцех Балчун написал в Facebook.
"Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз – сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза. Вы знаете, с 23.12.2016 назначено курсирование поезда № 705/706 Киев – Перемышль составом электропоезда HRCS2 Хюндай. А сегодня уже прорабатываем вопрос продления маршрута курсирования поезда №747/748 Дарница, Киев – Львов до Перемышля. Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей", - сообщил Балчун.
Кроме того, по его словам, "думаем и над популярными внутренними маршрутами": "В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов филиалом "УЖСК", планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днипро с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков".
"Также в планах - за счет удлинения существующего маршрута Киев – Львов в Одессу и Киев – Одесса до Львова по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой. Ведем работу, чтобы продлить и маршрут поезда Киев – Запорожье до Новоалексеевки. Планируем также расширить сеть скоростного движения по направлениям Киев – Ивано-Франковск (при условии электрификации участка Львов – Ходоров – Ивано-Франковск и Киев – Николаев – Херсон (при условии электрификации участка Долинская – Николаев – Херсон)", - рассказал руководитель "Укрзализныци".
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, Евросоюз, поезда
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