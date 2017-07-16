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Депутаты придумали водителям новые обязанности и штрафы
Нардепы предлагают Раде обязать водителей проходить тест на трезвость и ввести штрафы за вождение в пьяном виде до 41 тысячи гривен. Соответствующий документ №6679 на рассмотрение парламента подала группа депутатов во главе с представителем БПП Мустафой Найемом.
Авторы законопроекта предлагают добавить еще одно основание для остановки автомобиля — проверку на состояние опьянения в определенных «пунктах трезвости». Причем водитель обязан пройти проверку на месте, а отказ — это повод для отдельного штрафа.
Отмечается, что место проверки на состояние опьянения должны определить заблаговременно и оборудовать специальными дорожными знаками, где несколько экипажей полиции одновременно будут проверять всех водителей.
Вместе с тем, согласно документу, полицейские должны проверять только состояние алкогольного опьянения, а в отношении других разновидностей опьянения — направлять в медучреждение.
Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предлагают установить в зависимости от уровня опьянения:
— от 0,2 до 0,5 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови — штраф 10 200 грн;
— более 0,5 до 1 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или управление в состоянии наркотического или иного опьянения, или повторное управление в состоянии легкого опьянения — штраф 10 200 грн с лишением права управления на 1 год;
— более 1 до 2 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или управление в состоянии наркотического или иного опьянения — штраф 20 400 грн с лишением права управления на 3 года;
— более 2 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения или проверки на состояние опьянения — штраф 40 800 грн с лишением права управления на 3 года;
— повторное управление в состоянии опьянения в течение года — штраф 40 800 грн с лишением права управления на 3 года.
Источник: autodriving.net
Теги: Донбасс, водитель, штраф, депутаты
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