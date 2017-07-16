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Геращенко показав смс від Вороненкова, відправлене за хвилини до загибелі
Народний депутат Антон Геращенко в ефірі показав смс-повідомлення, відправлене екс-депутат Держдуми РФ Денисом Вороненковим за дві хвилини до своєї смерті, повідомляє "112 Україна".
"Денис Вороненков загинув у 11:23. А своє останнє смс він написав мені. 11:21, це було смс про те, що він мені скинув інтерв'ю і написав мені про те, щоб я подивився його. "Главред вчора був у захваті та сказав, що на одному подиху читається". Я відповів "Гуд", за кілька хвилин Дениса не стало", - прокоментував нардеп.
Нагадаємо, що екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений 23 березня в центрі Києва на вул. Пушкінській. Охоронець екс-депутата поранив нападника, однак сам отримав поранення. Стріляв госпіталізували, медики намагалися врятувати йому життя, однак він помер у лікарні.
Стрілець - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. Він народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами і нібито йому було поставлено завдання впровадитися в одне з підрозділів ЗСУ або Національної гвардії.
Источник: unian.ua
Теги: Донбасс, депутат, Госдума, Геращенко
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