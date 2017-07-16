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Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк
Глава российского ВТБ Андрей Костин считает, что руководство Украины всячески противодействует продаже украинских "дочек" банка, стремясь довести их до неплатежеспособности.
Об этом он заявил в кулуарах Международного финансового конгресса, передает "Прайм".
-Украинская ситуация понятна - мы продали бы, но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто... не может получить согласие на покупку банка,
- сказал Костин.
-Я считаю, что украинская власть не хочет продажи наших банков, она хочет их умертвить потихоньку, утопить. К этому будут дело вести, на мой взгляд,- добавил он.
По словам Костина, в этих условиях банк одновременно с поиском новых покупателей начнет работу по сокращению своего присутствия в Украине. Для этого ВТБ продает свои активы, в том числе залоговые. Сейчас речь идет о продаже главного офиса банка в Киеве. В перспективе ВТБ намерен свести украинский бизнес фактически к одному офису в Киеве.
-Дальше функционировать в таком усеченном варианте. Пока другого выхода не вижу. Минимум 1,5 года придется это делать… Надо сжаться и посмотреть, что будет. В конце концов, может, и закрыть банк, - заключил глава ВТБ.
Источник: socportal.info
Теги: Украина, Донбасс, ВТБ Банк, конгресс
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