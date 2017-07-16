- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
- Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС12:30
- Геращенко показав смс від Вороненкова, відправлене за хвилини до загибелі 12:10
- Стало известно, где в Украине живут самые богатые пенсионеры10:50
На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець
Росія продовжує реалізовувати стратегічні плани щодо України. Зокрема, Кремль нарощує на кордонах ударні військові угруповання. Таку думку висловив військовий експерт Костянтин Машовець у своїй статті для видання «Фокус».
«У Білорусь вже вирушило нібито тренуватися 5000 російських «ихтамнетов» замість «запланованих» 3000, що теж не може не насторожувати», – вважає він. Експерт зазначив, що вже зараз у Білорусі зосереджено понад 23 тисячі російських військовослужбовців.
Також насторожує і те, що Росія задіяла 4126 залізничних вагонів для перевезення військ, хоча у попередні роки це було 50-125 вагонів загалом. Для порівняння: у 2015-му росіянам знадобилося 125 вагонів, а в 2016-му ще менше – 50. Куди, кого, що, а головне – навіщо Путін зібрався везти? – пише Машовець.
Окрім цього, на російсько-українському кордоні триває формування трьох мотострілкових дивізій та не менше п’яти окремих танкових і мотострілкових бригад. «Це відверто ударні з’єднання.
«У Криму несамовитий підполковник КДБ СРСР так само вирішив потеребити своє ядерне его – він активно відновлює місця складування і зберігання ядерних боєприпасів (об’єкт «Феодосія-13»)», – підкреслив військовий експерт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, угроза
- Трамп еще большая опасность для США чем терроризм - дипломат жестко отреагировал на скандальное заявление кандидата в президенты США
- Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу
- Нуланд летит в Москву, чтобы поговорить о Донбассе
- Ложь и преступления России становятся всё более явными
- Минская битва за Донбасс: что делать Украине, чтобы победить
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця